Tennis Schatten auf der Show: Das Wichtigste zu den US Open

New York - Die Macher der US Open präsentieren Jannik Sinner in Jubelpose. Als "Drei für die Show" werden der Südtiroler, Novak Djokovic und Carlos Alcaraz bei der Aufzählung der Titelfavoriten auf der offiziellen Internetseite beworben. Doch so unbeschwert, wie es die Bilder suggerieren mögen, ist die Stimmung kurz vor dem Start des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison keinesfalls. Der Freispruch des Weltranglistenersten nach zwei positiven Dopingtests bestimmt die Schlagzeilen der Tennis-Welt. Das Wichtigste zu den am Montag beginnenden US Open im Überblick: