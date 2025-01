Shopping-Angebot nach dem Match

"Ich bin sicher, sie hasst mich für die nächsten Stunden, den ganzen Tag. Das ist okay, ich halte das aus", sagte Sabalenka nach dem Sieg über ihre sehr gute Freundin Badosa: "Wenn sie das sieht: Ich verspreche, dass wir shoppen gehen und ich bezahle für alles, was sie will."