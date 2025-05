Einen derartigen Tennis-Krimi, wie er sich am Sonntag (25. Mai) in der Regionalliga Süd-Ost der Damen abgespielt hat, haben selbst die älteren Zella-Mehliser Aktiven noch nicht erlebt. Ein zwischenzeitlich im Grunde genommen schon entschiedenes Spiel für den TC Aschheim wurde in letzter Sekunde im ersten Doppel durch das Geschwisterpaar Isabella und Jolie Abendroth noch gedreht und damit der 5:4-Erfolg für den TC Zella-Mehlis sichergestellt.