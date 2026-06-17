Zwei deutsche Doppel bereits raus

Im Doppelwettbewerb sind zwei deutsche Duos bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die Titelverteidiger Kevin Krawietz und Tim Pütz haben zum Auftakt in die Rasensaison überraschend ihr erstes Spiel verloren. Gegen die Qualifikanten John Peers und Robert Galloway zogen die Deutschen in zwei Tiebreaks den Kürzeren und unterlagen mit 6:7 (3:7), 6:7 (8:10).