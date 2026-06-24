Wie für das Einzel erhielt sie auch für die Doppel-Konkurrenz von Wimbledon eine Wildcard. Dort möchte sie mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Venus Williams für sportliche Highlights sorgen.

Wie hoch ist das Preisgeld für Zverev und Co.?

Beim Preisgeld herrscht Gleichheit für Frauen und Männer. Die Siegerin und der Sieger im Einzel verdienen jeweils 3,6 Millionen Pfund (rund 4,17 Millionen Euro). Vergangenes Jahr waren es noch drei Millionen britische Pfund (ca. 3,52 Millionen Euro).

Insgesamt werden in diesem Jahr 64,2 Millionen Pfund (rund 74,3 Millionen Euro) ausgeschüttet. Die Summe ist einmal mehr auf ein Rekordniveau angewachsen und 20 Prozent höher als im vergangenen Jahr. Wer in der ersten Runde verliert, reist mit 80.000 Pfund (rund 92.600 Euro) aus London ab.

Wo kann ich mir die Spiele anschauen?

Um das Turnier zu sehen, ist ein Prime-Abonnement notwendig. Der Streaminganbieter Prime Video von Amazon überträgt. Erstmals wird auch die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber als Expertin dabei sein, allerdings erst in der zweiten Turnierwoche.