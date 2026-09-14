Italien

"Tuttosport": "Sascha gewinnt auf Hartplatz in Flushing Meadows und revanchiert sich für die Niederlage, die er im Finale 2020 gegen Thiem erlitten hatte."

"Gazzetta dello Sport": "Zverev bringt New York zum Schweigen und besiegt Shelton in vier Sätzen"

Spanien

"Marca": "Zverev bringt New York zum Schweigen und sichert sich einen Platz in der Tennisgeschichte."

"As": "Der Zverev-Moment."

Österreich

"Krone": "Alexander Zverev krönt sich zum König von New York."

Schweiz

"Blick": "Historischer US-Open-Triumph. Entfesselter Zverev machts wie einst Becker. 2026 ist sein großes Jahr. Alexander Zverev siegt nach Roland Garros auch in New York - und sorgt damit für eine Fortsetzung des amerikanischen Grand-Slam-Fluches."

Niederlande

"De Telegraaf": "Alexander Zverev gewinnt zum ersten Mal die US Open (und 5,5 Millionen Dollar), merkt es aber nicht."