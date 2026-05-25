Der Tennis-Verein 1920 Ilmenau lud am vergangenen Sonntag zum traditionellen Pfingstturnier auf die Tennisanlage am Ritzebühl ein – und hatte sich für die Teilnehmer eine besondere Überraschung einfallen lassen: Das Turnier wurde im Retro-Stil ausgetragen. Das bedeutete, dass ausschließlich mit alten, klassischen Tennisschlägern aus Holz gespielt wurde, die vom Verein zur Verfügung gestellt wurden. Passend dazu konnten die Teilnehmer auch in Retro-Outfits antreten, was einige Spieler kreativ umsetzten. Trotz der hohen Temperaturen lieferten sich die rund 22 Teilnehmer spannende und umkämpfte Spiele.