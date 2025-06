Stuttgart - Bei den US Open in New York dürften aus deutscher Sicht einmal mehr alle Augen auf Alexander Zverev gerichtet sein. Doch auch ein möglicher Nachfolger möchte sich noch in diesem Jahr erstmals auf der Grand-Slam-Bühne präsentieren - zumindest in der Qualifikation: der erst 17 Jahre alte Nürnberger Tennisspieler Justin Engel.