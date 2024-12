Zverev am Ende "glücklich" mit Leistung

"Es war ein langes Warten in einem sehr wichtigen Moment. Ich habe mir die Statistiken angeschaut und eine Idee bekommen, was ich falsch gemacht habe. Das hat mir geholfen", sagte Zverev über die Phase beim Stand von 2:0 im zweiten Durchgang, als beide Profis wegen technischer Probleme untätig auf der Bank sitzen mussten. "Danach habe ich meinen Rhythmus gefunden, mein Spiel war aggressiver, flüssiger. Ich bin glücklich mit meiner Leistung in den Sätzen zwei und drei."