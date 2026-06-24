Tennis: Mitfavoritin Andrejewa in Bad Homburg früh raus

Bad Homburg - French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa hat beim WTA-Turnier von Bad Homburg gleich ihr erstes Spiel verloren und ist im Achtelfinale ausgeschieden. Die Russin unterlag in der ersten Partie nach dem Triumph von Roland Garros ihrer Landsfrau Jekaterina Alexandrowa mit 3:6, 4:6. Die 19-Jährige verpatzte bei dem Rasen-Event die Generalprobe für den nächsten Tennis-Höhepunkt des Jahres, den Klassiker in Wimbledon ab nächster Woche. Andrejewa war bei dem Turnier in Hessen an Position zwei gesetzt.