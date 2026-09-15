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Tennis Maria scheidet nach perfektem Tiebreak in Mexiko früh aus

Tennisspielerin Tatjana Maria ist erst auf einem guten Weg, doch am Ende reicht es nicht zum Sieg im mexikanischen Guadalajara.

Tennis: Maria scheidet nach perfektem Tiebreak in Mexiko früh aus
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Tatjana Maria verliert ihr Erstrundenspiel in Mexiko in drei Sätzen. (Archivbild) Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Guadalajara - Nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den US Open hat Tennisspielerin Tatjana Maria im mexikanischen Guadalajara eine Erstrunden-Niederlage kassiert. Die 39 Jahre alte Schwäbin entschied zwar den ersten Satz gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend mit einem 7:0 im Tiebreak für sich, musste sich am Ende aber 7:6 (7:0), 3:6, 2:6 geschlagen geben. Maria war einzige deutsche Teilnehmerin in Guadalajara.

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Bei den US Open in New York hatte sie in Runde eins gegen die frühere French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland gewonnen, war dann aber gegen Nikola Bartunkova aus Tschechien ausgeschieden.