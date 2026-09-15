Tennis: Maria scheidet nach perfektem Tiebreak in Mexiko früh aus

Guadalajara - Nach ihrem Zweitrunden-Aus bei den US Open hat Tennisspielerin Tatjana Maria im mexikanischen Guadalajara eine Erstrunden-Niederlage kassiert. Die 39 Jahre alte Schwäbin entschied zwar den ersten Satz gegen die US-Amerikanerin Taylor Townsend mit einem 7:0 im Tiebreak für sich, musste sich am Ende aber 7:6 (7:0), 3:6, 2:6 geschlagen geben. Maria war einzige deutsche Teilnehmerin in Guadalajara.