Tennis Lucky Loser Lys stürmt in zweite Runde der Australian Open

Spaß war der Schlüssel

Die an Nummer 13 gesetzte Russin Anna Kalinskaja zog kurzfristig aus dem Turnier raus, so dass die Hamburgerin als sogenannter Lucky Loser nachrückte. Lys nutzte ihre Chance auf beeindruckende Weise. In der nächsten Runde wartet die Französin Varvara Gracheva.