Tennis "Koffer voller Magie" - Alcaraz unlösbare Aufgabe für Sinner

Wie groß wird die Herausforderung für Sinner?

Allerdings scheint es so, dass Alcaraz auch zu einem Problem für Sinner werden könnte. "Wenn er seinen besten Tag hat, ist er unschlagbar", sagte Becker kürzlich über den spanischen Tennis-Künstler mit dem breiten Spektrum an Ausnahmequalitäten. So war es im US-Open-Finale, als Alcaraz überwiegend die Ballwechsel dominierte und bei eigenem Aufschlag wie im gesamten Turnier beinahe unantastbar war. "Ich habe mein Bestes probiert, mehr ging nicht", musste Sinner, viermaliger Grand-Slam-Sieger, anerkennen.

French-Open-Champion Alcaraz zeigte - zumindest in der Vergangenheit - immer mal Schwankungen mit überraschenden Niederlagen. Im Vergleich mit Sinner war er in den vergangenen zwei Jahren aber dominant. Sinners Bilanz gegen Alcaraz 2024 und 2025 lautet 1:7. Seine Statistik gegen alle anderen ist in der Summe imposant - 109:4.

"Er hat keine Schwächen", antwortete der neue Weltranglisten-Zweite auf die Frage, warum es gegen Alcaraz so schwer ist.

In Wimbledon vor zwei Monaten hatte Sinner triumphiert. Und Alcaraz seinem Trainerteam "direkt nach dem Match" verschiedene Maßnahmen aufgezählt, die er verbessern wolle. Nun muss Sinner sein Spiel anpassen. "Ich war sehr berechenbar heute", zweifelte der 24-Jährige. "Jetzt liegt es an mir, ob ich etwas ändern will. Ich werde versuchen, etwas unberechenbarer zu sein, um ein besserer Tennisspieler zu werden." Zverev dürfte aufhorchen.