Tennis: Kerber traut Zverev weitere Grand-Slam-Siege zu

Frankfurt/Main - Deutschlands frühere Tennis-Königin Angelique Kerber hat Alexander Zverev zum Sprung an die Spitze der Weltrangliste gratuliert und glaubt fest an weitere Triumphe des 29-Jährigen. "Ich gönne es ihm von Herzen. Er hat es wirklich verdient, denn er hat so viel dafür getan und auch viele Rückschläge einstecken müssen. Was gibt es Schöneres, als das Jahr nach zwei Grand-Slam-Siegen als Nummer eins zu beenden und in das nächste Jahr als Nummer eins zu starten", sagte Kerber beim Sportpresseball in Frankfurt am Main.