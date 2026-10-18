Nach rund 80 Matches in diesem Jahr gönnt sich die designierte Nummer eins der Tennis-Welt eine kleine Pause. "Ich fahre nach Hause und werde nicht trainieren", kündigte Zverev an: "Auf jeden Fall werde ich mir ein paar Tage frei nehmen." Danach greift er wieder an, denn er hat im Erfolgsjahr 2026, in dem er sich den Traum vom Grand-Slam-Triumph gleich zweimal erfüllen konnte, noch ein paar Ziele.