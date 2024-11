Zverev tritt gestärkt vom Titel in Paris an

Statt die Saison abzubrechen und sich auf 2025 und die erneute Jagd nach dem ersten Grand-Slam-Titel zu konzentrieren, spielte er weiter. Und fand "kurz vor den ATP Finals in Turin zu seiner Bestform" zurück, wie Tennisikone Boris Becker anmerkte. Zverev gewann insgesamt in der Saison mehr Matches als jeder andere (66), kletterte zurück auf Weltranglistenplatz zwei. Sein Masters-1000-Titel in Paris am vergangenen Sonntag imponierte. Es war ein Achtungszeichen an die Konkurrenz, die nun aber stärker sein dürfte.