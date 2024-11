Der Olympiasieger von 2021 muss in seiner Vierergruppe mindestens Zweiter werden, um das Halbfinale des Millionen-Events am Samstag zu erreichen. Im Duell zweier Auftaktsieger tritt Zverev am Mittwoch in seiner zweiten von drei Vorrundenpartien der diesjährigen Auflage gegen Casper Ruud an. Auch in dieser Partie ist Zverev Favorit. Ein weiterer Sieg könnte schon zum Weiterkommen reichen.