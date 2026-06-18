Am vorletzten Spieltag der Tennis-Regionalliga der Damen (Staffel Süd-Ost) sind die Würfel für die Meisterschaft und den Abstieg mehr oder weniger gefallen. Mit dem 6:3-Erfolg am Sonntag (14. Juni) gegen den TSV Altenfurt aus Nürnberg liegen die Zella-Mehliser Spielerinnen in der dritthöchsten deutschen Tennisliga ungefährdet auf dem zweiten Tabellenplatz. Damit wurde im fünften Jahr der Zugehörigkeit in dieser Liga bereits vor dem letzten Spieltag das bisher beste Abschneiden erreicht.