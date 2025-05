Beinahe hätte der Wettergott dem Tennisclub (TC) im TSV Zella-Mehlis den Jahrestag und den Saisonstart in der 3. Liga buchstäblich verhagelt. Gut zehn Zentimeter Hagel lagen am Abend vor dem Auftaktspiel gegen Espenhain auf der Anlage in der Beethovenstraße. „Das Unwetter hat uns fast alles hingerichtet. Aber es hat alles geklappt. Auch die Zelte haben gehalten“, erzählt Wolfgang Schlegelmilch, der in seinen 50 Jahren als Vorsitzender des Tennisclubs schon einiges mitgemacht hat. Dafür erhielt der 77-Jährige am Sonntag (4. Mai) den Ehrenteller des Thüringer Tennis-Verbandes.