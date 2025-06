Den zahlreichen Zuschauern, die am Pfingstmontag (9. Juni) auf die Zella-Mehlis Tennisanlage gekommen waren, wurde ein in jeder Hinsicht spektakuläres Spiel geboten. Selbst die ständigen Gäste der Begegnungen in der dritthöchsten Liga im Damentennis konnten sich kaum an Spiele ähnlicher Qualität erinnern.