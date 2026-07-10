London - Bundeskanzler Friedrich Merz wird nach Worten von Tennisstar Alexander Zverev zum Wimbledon-Finale am Sonntag anreisen. Merz habe seinen Manager angerufen und angekündigt, dass er mit seiner Frau kommen werde, sagte der 29-Jährige nach seinem Dreisatz-Erfolg gegen den britischen Außenseiter Arthur Fery im Halbfinale. "Wenn jetzt kurzfristig was passiert in Europa, dann wahrscheinlich nicht", schob Zverev hinterher.
Tennis in Wimbledon Zverev nach Finaleinzug: Kanzler Merz kommt nach Wimbledon
dpa 10.07.2026 - 19:06 Uhr