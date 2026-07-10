Der French-Open-Sieger ist der erste deutsche Tennisspieler im Endspiel des Londoner Rasenklassikers seit Boris Becker 1995. Zverev kann sich zum ersten deutsche Wimbledon-Sieger seit Michael Stich 1991 im Männer-Einzel küren. In Paris hatte der Hamburger Zverev Anfang Juni seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Nun kann er sich seinen zweiten Titel am Sonntag bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere sichern.