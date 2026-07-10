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  6. Zverev nach Finaleinzug: Kanzler Merz kommt nach Wimbledon

Tennis in Wimbledon Zverev nach Finaleinzug: Kanzler Merz kommt nach Wimbledon

Nach dem Paris-Triumph bekam Alexander Zverev einen Anruf von Friedrich Merz. Nun möchte sich der Bundeskanzler nach Worten des Tennisspielers das Endspiel in Wimbledon anschauen.

Tennis in Wimbledon: Zverev nach Finaleinzug: Kanzler Merz kommt nach Wimbledon
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Alexander Zverev steht erstmals im Endspiel von Wimbledon. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

London - Bundeskanzler Friedrich Merz wird nach Worten von Tennisstar Alexander Zverev zum Wimbledon-Finale am Sonntag anreisen. Merz habe seinen Manager angerufen und angekündigt, dass er mit seiner Frau kommen werde, sagte der 29-Jährige nach seinem Dreisatz-Erfolg gegen den britischen Außenseiter Arthur Fery im Halbfinale. "Wenn jetzt kurzfristig was passiert in Europa, dann wahrscheinlich nicht", schob Zverev hinterher. 

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Der French-Open-Sieger ist der erste deutsche Tennisspieler im Endspiel des Londoner Rasenklassikers seit Boris Becker 1995. Zverev kann sich zum ersten deutsche Wimbledon-Sieger seit Michael Stich 1991 im Männer-Einzel küren. In Paris hatte der Hamburger Zverev Anfang Juni seinen ersten Grand-Slam-Titel gefeiert. Nun kann er sich seinen zweiten Titel am Sonntag bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere sichern. 

Nach seinem Paris-Triumph hatte Zverev von einem Anruf von Bundeskanzler Merz berichtet.