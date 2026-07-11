London - Bevor Alexander Zverev am Sonntag in Wimbledon deutsche Tennis-Geschichte schreiben will, möchte er am Tag vor dem Finale erst einmal ausschlafen. Er werde wahrscheinlich um 10.00 oder 10.30 Uhr aufstehen, 11.00 Uhr frühstücken, um 15.00 oder 15.30 Uhr Mittagessen und gegen 20.30 Uhr Abendessen, schilderte der deutsche Tennisstar nach seinem Einzug ins Endspiel des Londoner Rasenklassikers. Gegen 13.00 Uhr werde er trainieren, kündigte der French-Open-Gewinner an. "Das ist jetzt für mich so der normale Tag."