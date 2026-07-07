Tennis in Wimbledon Zverev erlebt Viertelfinal-Premiere - Struff verpasst Coup

London - French-Open-Champion Alexander Zverev riss die Arme in die Höhe und strahlte. Der deutsche Tennisstar erlebt in Wimbledon seine Viertelfinal-Premiere - allerdings gegen seinen Angstgegner Taylor Fritz. Die tags zuvor unterbrochene Achtelfinalpartie gegen den Tschechen Lehecka gewann der Hamburger trotz Problemen mit 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6). Für Jan- Lennard Struff endete zuvor der unerwartete Erfolgslauf bis ins erste Grand-Slam-Viertelfinale mit 5:7, 6:7 (4:7), 3:6 gegen Titelverteidiger Jannik Sinner aus Italien.