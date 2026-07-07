Tennis in Wimbledon Zverev erlebt Viertelfinal-Premiere - Struff verpasst Coup

"Wer hätte gedacht, dass ich nur zwölf Jahre brauchen, um dahin zu kommen", sagte Zverev im Siegerinterview selbstironisch über seinen langen Anlauf bis sein erstes Wimbledon-Viertelfinale. Das reicht ihm allerdings nicht. "Ich bin unglaublich glücklich. Natürlich will ich noch drei Matches hier spielen", betonte er. "Mental ist es schwieriger als physisch", sagte Zverev zur Aufgabe, am nächsten Tag gleich wieder antreten zu müssen.