Was ihre Gegnerin über Williams' Aura sagt

Williams' Gegnerin Joint konnte das einst gefürchtete Tempo in den Ballwechseln jederzeit mitgehen. Die junge Australierin zählte noch im Februar zu den Top 30 der Welt, wegen einer desaströsen Serie rutschte sie in den vergangenen Wochen bis auf Platz 87 ab. Für sie erfüllte sich ein großer Traum.

"Ich habe in der letzten Nacht nicht viel geschlafen. Ich war bis 2.00 Uhr wach und habe darüber nachgedacht", berichtete die Australierin. "Sie hat so eine Aura, sie ist so eine Legende. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist.". Gegen diese "Legende" gewann sie erstmals ein Match in Wimbledon.

Williams bekam noch eine Liebeserklärung ihrer Familie. "Auch wenn es nicht das Ergebnis war, dass du dir gewünscht hast, du bist eine Inspiration. Wir lieben dich", schrieb ihr Mann Alexis Ohanian bei Instagram. Die beiden Töchter würden sich freuen, dass sie ein bisschen länger als ihre Schlafenszeit aufbleiben durften. Für ihre beiden Töchter wollte Williams zurückkommen. Und mindestens einmal werden sie ihre Mama in Wimbledon wohl noch auf dem Platz sehen.