Tennis in Wimbledon Verpeilter Teddybär? Struff ohne Angst ins größte Match

Stich: "Story kannst du eigentlich schöner nicht schreiben"
In den ersten beiden Runden stemmte sich der Außenseiter im fünften Satz gegen Rückstände, in Runde drei besiegte er trotz einer verheerenden Bilanz Ex-US-Open-Sieger Daniil Medwedew. Sein Achtelfinale entwickelte sich zu einem anfangs nicht absehbaren Drama.Struff lag 0:2-Sätze hinten, kämpfte sich wieder zurück. Sein Gegner Hurkacz litt unter Schmerzen, ließ sich erst am Rücken behandeln, gab dann wegen Bauchmuskelproblemen auf.
"Er hat viele Höhen und Tiefen in seiner Karriere erlebt, aber immer an sich geglaubt", sagte Ex-Wimbledon-Sieger Michael Stich bei Prime über Struff. "Die ganze Story kannst du eigentlich schöner nicht schreiben", befand Stich angesichts des Turnierverlaufs.