Tennis in Wimbledon Verpeilter Teddybär? Struff ohne Angst ins größte Match

Der 24-jährige Italiener begegnet Struff, dem nimmermüden Stehaufmännchen mit dem Kämpferherz, mit "großem Respekt". "Wir haben uns ein paarmal gegenübergestanden. Das letzte Mal war auf Rasen in Halle. Es war ein sehr, sehr enges Match. Mal sehen, was passiert", sagte der Weltranglisten-Erste. Das Viertelfinale von Halle vor zwei Jahren entschied Sinner im dritten Satz erst im Tiebreak für sich. Alle drei bisherigen Duelle fanden 2024 statt, alle gingen an Sinner. Kann Struff im wichtigsten Auftritt seiner Karriere bei den vier größten Turnieren diesmal die Sensation packen?