In Serbien rufen die Demonstranten "Pumpaj!"

Doch wie so oft in der von reichlich Kontroversen begleiteten Laufbahn des erfolgreichsten Tennisspielers der Geschichte gibt es vor dem Traum-Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Jannik Sinner eine zweite Ebene. In der serbischen Heimat wird der Jubel als Unterstützung der Dauerproteste gegen teils autoritär herrschenden Präsident Aleksandar Vucic verstanden. Diese rufen bei Demonstrationen "Pumpaj!", was in etwa bedeutet: "Erhöht den Druck!"