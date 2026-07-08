London - Das deutsche Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz steht in Wimbledon zum zweiten Mal nach 2023 im Halbfinale. Das Duo gewann das Viertelfinale gegen die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul mit 7:5, 7:6 (8:6) und kann damit zum ersten Mal ins Endspiel des Rasenklassikers in London einziehen. Im Tiebreak des zweiten Durchgangs wehrte das deutsche Duo zwei Satzbälle der Franzosen ab und nutzte dann seinen ersten Matchball.