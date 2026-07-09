Tennis in Wimbledon Gelöst und gereift - Zverev vertraut Stärken im Fery-Hype

Spielerisch hat Zverev seine Lehren aus vergangenen Enttäuschungen gezogen. Sein offensiver ausgerichtetes Spiel zahlt sich auf Rasen besonders aus. Seine gewaltigen Aufschläge ragen ohnehin heraus. Der Beinahe-US-Open-Sieger von 2020 hat aber auch sein Grundlinienspiel verbessert, mit mehr Richtungswechseln. Mit mehr Risiko in den entscheidenden Momenten. Mit einer Vorhand, die so gut wie noch nie zuvor sei, wie der angeschlagene US-Profi Taylor Fritz nach Zverevs eindrucksvollem Viertelfinalerfolg sagte.

"Ich habe meine Spielweise für Rasen ein bisschen angepasst. Ich habe es in den letzten Jahren schon ausprobiert, aber ich habe mich dabei nie wohlgefühlt", erklärte Zverev. "Dieses Jahr funktioniert es ziemlich gut." Am Freitag sollen ihn seine Stärken ins Finale tragen. "Es ist ein Traum vom kleinen Jungen, auf den größten Bühnen der Welt zu stehen", sagte er.