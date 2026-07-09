Tennis in Wimbledon Gelöst und gereift - Zverev vertraut Stärken im Fery-Hype

London - Ein kaum zu bremsender Hype um den britischen Lokalhelden Arthur Fery, ein traumhaftes Wimbledon-Finale vor Augen - doch Alexander Zverev lässt sich von all dem zumindest äußerlich nicht verrückt machen. Der French-Open-Sieg scheint den deutschen Tennisstar von einer solch immensen Last befreit zu haben, dass er auf dem besten Weg ist, sich fünf Wochen später auch zum Wimbledon-Sieger küren zu können. Am Freitag (14.30 Uhr/Prime Video) möchte er sich vom Sensations-Halbfinalisten Fery und der Atmosphäre nicht aufhalten lassen.