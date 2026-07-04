Tennis in Wimbledon "Erst mal morgen Kita-Fest" - Struff ohne Familie in London

London - Tennisprofi Jan-Lennard Struff spielt am Sonntag im Achtelfinale das bisher größte Wimbledon-Match seiner Karriere - seine Familie hat er jedoch nicht dabei. "Es ist erst mal morgen Kita-Fest", antwortete der 36-Jährige nach seinem überraschenden Dreisatz-Sieg gegen den russischen Top-Ten-Spieler Daniil Medwedew auf die Frage, ob die Familie für Sonntag nicht anreisen könnte. "Es ist alles gut und alles okay so, wie es ist gerade. Ich freue mich, wenn ich sie wiedersehe. Wir haben jetzt gerade noch gefacetimed, haben ein bisschen gesprochen."