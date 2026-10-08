Das haben sie sich wirklich verdient – die Tennis-Asse des TC Rot-Weiß Hildburghausen: „Wir haben zwei Jahre gebraucht, um uns in der Bezirksklasse zu etablieren und als Team zusammenzuwachsen“, meint Sven Betcher vom Tennisclub der Kreisstadt. Jetzt – im dritten Jahr – sicherte sich die Herren-Equipe im letzten Heimspiel der Saison gegen Ilmenau Tabellenplatz eins, knapp vor Arnstadt, und „endlich den Aufstieg in die Bezirksliga“. Insgesamt hatte die Crew des TC Rot-Weiß in der Sommer-Saison der Bezirksklasse Herren sechs Begegnungen zu bestreiten – gegen Arnstadt, Sömmerda, Bad Salzungen, Erfurt, Ilmenau und Wundersleben. Die Bilanz daraus kann sich sehen lassen: Vier Siege, ein Remis und eine Niederlage. „Wir freuen uns, uns mit neuen Herausforderungen (Bezirksliga/Anm. d. Red.) auf ein nächstes sportliches Level zu begeben.“