Tennis bei den US Open Zverev und der "amerikanische Traum" - Finale gegen US-Star

Dieses herausragende Jahr könnte er nun krönen. Bei den Australian Open verlor er im Halbfinale ganz knapp gegen Carlos Alcaraz, holte den Titel in Paris und unterlag im Endspiel von Wimbledon Jannik Sinner. "In der Umkleide habe ich gerade verstanden, dass ich nur ein Aufschlagspiel (bei den Australian Open) davon entfernt war, in allen vier Grand-Slam-Finals dieses Jahr zu spielen", sagte Zverev. "Das ist halt ein bisschen bitter."

Das bedeutet der Finaleinzug für Zverevs zweiten großen Traum

Nun überholte er in der Jahreswertung den verletzt in New York fehlenden Sinner, und auch die Spitzenposition des Italieners in der Weltrangliste gerät langsam in Reichweite. Sollte Zverev das Finale gewinnen, würde er den Rückstand auf Sinner von aktuell 5.000 Punkte auf unter 2.000 Punkte verringern.

"Das ist wirklich nah. Wenn er weiter so spielt, gibt es keinen Grund, warum er es nicht werden sollte", sagte Becker über die Chance auf die Spitze der Weltrangliste. Neben dem ersten Grand-Slam-Titel hatte Zverev auch stets die Nummer eins als großes Karriere-Ziel ausgegeben.