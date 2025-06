Gauff denkt an schwere Zeit daheim

In der Stunde des sportlichen Glücks dachte Gauff aber nicht nur an sich und die Höhen und Tiefen, die sie trotz ihres jungen Alters bereits erlebt hat. Vielmehr bettete sie das Geschehene in den ganz großen Kontext ein und widmete den Titel all jenen Menschen, die in den USA unter der Politik des aktuellen US-Präsidenten Donald Trump leiden.