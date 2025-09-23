Tennis Früherer Davis-Cup-Kapitän Niki Pilic gestorben

Pilic führte das deutsche Davis-Cup-Team 1988, 1989 und 1993 dreimal zum Titelgewinn und hatte dabei Spieler wie Boris Becker, Michael Stich, Carl-Uwe Steeb oder Eric Jelen an seiner Seite. Auch mit Kroatien (2005) und als Berater mit Serbien (2010) gewann er den prestigeträchtigen Teamwettbewerb.