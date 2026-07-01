London - Tränen nach dem Aus: Nach ihrem Triumph in Paris muss French-Open-Gewinnerin Mirra Andrejewa ihre Titelhoffnung in Wimbledon schon nach der zweiten Runde aufgeben. Die 19 Jahre alte russische Tennisspielerin unterlag der zweimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien mit 6:4, 5:7, 4:6. Aus Frust schmiss sie nach dem Matchende den Schläger weg, bei der Pressekonferenz kamen ihr später die Tränen. In Paris hatte Andrejewa ihren ersten Grand-Slam-Titel gefeiert.