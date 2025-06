French Open "Incroyable": Boisson sorgt für Tennis-Sensation in Paris

Im zweiten Satz schien Andrejewa ihre Nerven und das Match wieder unter Kontrolle zu bekommen. Die Russin zog auf 3:0 davon. Doch Boisson blieb für eine Spielerin, die vor den French Open in diesem Jahr erst ein Spiel auf der WTA-Tour gewonnen hatte, erstaunlich cool. Angetrieben vom nicht immer fairen französischen Publikum kämpfte sich die Außenseiterin zurück in die Partie. Andrejewa verlor dagegen völlig die Fassung - und nach sechs verlorenen Spielen in Serie auch die Partie.