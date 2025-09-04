Tennis-Dominanz bei US Open "KI-generierter" Sinner auch in New York nicht zu stoppen?

Der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger möchte als Spielverderber Alcaraz diese US Open im Halbfinale vermiesen. Inklusive Zauberschläge zeigt der Spanier allerdings ebenfalls seine imposante "Grand-Slam-Version" (Viertelfinal-Verlierer Jiri Lehecka) und beeindruckt damit auch Boris Becker.

"Ich bin hin und weg von Carlos Alcaraz. Ich habe ihn noch nie bei den US Open so stark spielen sehen wie bis jetzt", sagte der dreimalige Wimbledonsieger in seinem Podcast mit Andrea Petkovic. Also doch alles klar für ein Finale Sinner kontra Alcaraz?