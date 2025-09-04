Tennis-Dominanz bei US Open "KI-generierter" Sinner auch in New York nicht zu stoppen?

New York - Knisternde Grand-Slam-Stimmung kam selten auf, als der "KI-generierte" Jannik Sinner seinen Halbfinaleinzug bei den US Open perfekt machte. Es war absehbar, dass der Vorjahreschampion wieder mal locker gewinnen würde, etliche Zuschauer verließen vorzeitig das Arthur Ashe Stadium. Mit dem 6:1, 6:4, 6:2 ließ der Titelverteidiger seinem italienischen Landsmann Lorenzo Musetti keine Chance und hatte seine Viertelfinal-Aufgabe nach nur zwei Stunden erledigt, als es in New York auf Mitternacht zuging.