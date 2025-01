Die deutsche Auswahl hatte in der Vorrunde gegen Brasilien und China gewonnen. Zverev siegte dabei in seinen Einzeln gegen Thiago Monteiro und Zheng Zhizhen. Der United Cup ist für viele Tennisprofis der Einstieg in die neue Saison und zugleich eine wichtige Vorbereitung für die Mitte Januar 2025 beginnenden Australian Open.