Tennis: Davis-Cup-Profi Struff sagt Start in München erkrankt ab

München - Tennis-Routinier Jan-Lennard Struff kann beim ATP-Turnier in München kurzfristig nicht antreten. Der 35-Jährige musste wenige Stunden vor seinem Auftaktmatch bei den BMW Open erkrankt absagen. Der Warsteiner hatte das Sandplatzevent 2024 gewonnen und dabei seinen bislang einzigen Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert. Dieses Jahr bekam die Nummer 81 der Weltrangliste eine Wildcard für das Hauptfeld in München.