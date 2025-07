Ihr Auftaktsieg (6:3, 6:4 gegen US-Landsfrau Peyton Stearns) machte sie zur zweitältesten Siegerin auf der WTA-Tour. Älter war nur Martina Navratilova, die 2004 im Alter von 47 Jahren ein Match gewann. Venus Williams erhielt nach ihrem Auftakterfolg in Washington eine Wildcard für die Cincinnati Open im August. Die US Open in New York, die den Höhepunkt der US-Hartplatzsaison darstellen, beginnen am 24. August.