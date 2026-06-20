Halle/Westfalen - French-Open-Sieger Alexander Zverev ist beim Rasentennisturnier in Halle/Westfalen zum vierten Mal nacheinander im Halbfinale ausgeschieden. Bei den "Terra Wortmann Open" unterlag der Weltranglisten-Dritte bei großer Hitze und nach einer Behandlungspause im ersten Satz dem US-Amerikaner Taylor Fritz in 2:39 Stunden mit 7:6 (7:4), 4:6, 5:7. Trotz ausdauernden Kampfs setzte Zverev bei der Generalprobe für den Grand Slam in Wimbledon seine Niederlagenserie gegen den Weltranglistenneunten fort. Er verlor gegen Fritz zum siebten Mal nacheinander. In Halle wartet Zverev damit weiter auf seinen ersten Titel.