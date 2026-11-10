Becker: Bin sein "größter Fan"

Er verglich Zverevs Verhalten mit dem seiner eigenen Kinder, die zum Teil in einem ähnlichen Alter seien. Auch sie "sagen spontan im Affekt Dinge, wo ich sage: Leute, überlegt doch mal. Und eine Woche später kommen sie zurück und sagen: "Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt oder die Wortwahl war eine falsche." Wunderbar, kein Problem", sagte Becker, der sich selbst als Zverevs "größter Fan" beschrieb.