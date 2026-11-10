Berlin - Boris Becker hat in der Diskussion mit Alexander Zverev um dessen öffentliche Wahrnehmung seine eigenen Interview-Aussagen eingeordnet und dem deutschen Tennisstar zugleich seine Unterstützung zugesichert. Seit seinem "Spiegel"-Interview sei ein Machtkampf zwischen den beiden entstanden, "den es eigentlich gar nicht gibt", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Sieger im Podcast "Becker Petkovic". Zuvor hatte Zverev den 58-Jährigen scharf kritisiert und ihm vorgeworfen, ihn gezielt schlechtmachen zu wollen.