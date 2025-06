Nach der vorzeitigen Entlassung aus der Haft im Dezember 2022, die er in einem Londoner Gefängnis wegen falscher Angaben im Insolvenzverfahren verbüßt hatte, durfte Becker in den vergangenen Jahren nicht nach England einreisen. Deshalb war es ihm nicht möglich, wie in der Vergangenheit als TV-Experte in Wimbledon für die BBC zu arbeiten.