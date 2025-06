French Open Gauff gewinnt in Paris Tennis-Krimi gegen Sabalenka

Spektakuläres Herren-Finale

Auch im Herren-Finale stehen sich an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Eurosport) die Nummer eins und zwei der Tennis-Welt gegenüber. Branchenprimus Jannik Sinner aus Italien trifft auf Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Sinner hat die letzten beiden Grand-Slam-Turniere in Melbourne und New York gewonnen und ist nach seiner dreimonatigen Doping-Sperre im Stade Roland Garros noch ohne Satzverlust.