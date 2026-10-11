Sinner hat seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme vorzeitig beendet und wird seine gute Ausbeute aus der Vorsaison im Endspurt nicht verteidigen können. Zverev hat in diesem Jahr die French Open und die US Open gewonnen und sich damit den Traum vom Grand-Slam-Titel bereits erfüllt. Als Nummer eins der Tennis-Welt würde er eine überragende Saison krönen.