In anderen bayerischen Städten setzt man ebenfalls auf die Umgestaltung von Straßen - allerdings nicht immer mit einem kompletten Autoverbot. So startete die Stadt Coburg nach eigenen Angaben Ende Juli einen verkehrsberuhigten Bereich in einem Straßenabschnitt in der Innenstadt. Autos dürfen während der Testphase bis Ende 2026 demnach dort zwar noch fahren, aber nur im Schritttempo, und müssen sich Fußgängern und Radfahrern unterordnen.

Im schwäbischen Wertingen (Landkreis Dillingen an der Donau) habe ein privater Arbeitskreis Ideen zu Umgestaltungen unter anderem in der historischen Innenstadt gesammelt, teilten zwei Sprecher des Arbeitskreises mit. Der Stadtrat beschloss demnach temporär mehrere verkehrsberuhigte Bereiche und teilweise Einbahnstraßen. Der geplante Start Anfang Juni konnte den Sprechern zufolge nicht eingehalten werden, da die Stadt schwer vom Hochwasser getroffen worden sei. Der Start sei nun auf das Jahr 2025 verschoben worden.

"Nachbarschaftsviertel" nach spanischem Vorbild

München will auch im kommenden Jahr weitere Straßen autofrei machen. Unter dem Titel "Nachbarschaftsviertel" will das Mobilitätsreferat in zwei Münchner Stadtteilen nach dem Vorbild der "Superblocks" in Barcelona großräumig verkehrsberuhigte Viertel einrichten, in denen hauptsächlich Fußgänger und Radfahrer unterwegs sind. Konzeptvorschläge dafür sollen dem Stadtrat demnach voraussichtlich Anfang 2025 vorgelegt werden.