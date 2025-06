Thüringen hat im bundesweiten Vergleich relativ wenig fest installierte Blitzer, geht aus einer Studie des Versicherers Allianz Direct hervor. Umgerechnet auf 100 Quadratkilometer Fläche liege Thüringen mit insgesamt 46 fest installierten Radarfallen auf dem viertletzten Platz, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. In Bayern gibt es 74 solcher Blitzer – umgerechnet auf die Fläche seien das jedoch fast drei mal weniger. In Baden-Württemberg, wo es den Daten zufolge 1056 feste Blitzer gibt, ist die Gefahr, in eine Radarfalle zu tappen, auch auf die Fläche gesehen mehr als zehn Mal so groß wie in Thüringen. Mobile Messanlagen wie auch „Panzerblitzer“ sind in den Daten nicht enthalten, dafür aber auch Ampelblitzer, die Rotlicht-Verstöße erfassen.