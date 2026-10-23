An den Straßen im Sonneberger Stadtteil Oberlind stehen Veränderungen bevor. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat das bisherige Verkehrskonzept kritisiert. Zu viele Schilder, unklare Vorfahrtsregeln und Tempolimits, die sich aus Sicht der Behörde nicht ausreichend begründen lassen, nennt die Stadtverwaltung als zentrale Kritikpunkte. Bis spätestens 31. März 2027 müssen die Vorgaben umgesetzt sein.