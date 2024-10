Temperaturanstieg: Klimareport: Mitteldeutschland stark von Erwärmung betroffen

Was den Niederschlag angeht, so verschiebt sich demnach vor allem der Regen vom Sommer in den Winter. So hat die Regenmenge, die im Winter fällt, seit 1881/1882 um 27 Liter pro Quadratmeter zugenommen - ein Anstieg um 19 Prozent. Im Sommer jedoch hat die Anzahl aufeinanderfolgender Trockentage zugenommen, wie es hieß - mit Folgen etwa für die Binnenschifffahrt oder Landwirtschaft. Insgesamt bleibt die Menge an Niederschlag im Jahr konstant. Laut Bericht ist das bislang auch für die Zukunft wahrscheinlich.