Telemedizin: Arzt-Videosprechstunden eher Nischengeschäft

Knapp die Hälfte der Psychotherapeuten mit Videoangebot

Dabei absolvierte in diesem Zeitraum jedoch nur eine Minderheit von 73 Hausärzten Sprechstunden via Bildschirm und Mikrofon - bei rund 1.600 in Thüringen tätigen Hausärzten. Von den etwa 500 Thüringer Psychotherapeuten war es immerhin knapp die Hälfte. Auch kleinere Fachgruppen wie Hautärzte, Chirurgen oder Kinderärzte behandeln ihre Patienten per Monitor aus der Ferne.